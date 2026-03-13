Во ЕУ јавен превоз секојдневно користат 10,7 проценти од луѓето, во Македонија 9,6

Јавниот превоз, како клучен дел од одржливиот урбан транспорт во Европската Унија, секојденвно го користат 10,7 % од населението. Во Македонија речиси 7 % од луѓето секој ден користат градски автобус, 2,6 % меѓуградски автобус и 0,06 % воз (вкупно 9,6 %). Податоците покажуваат големи регионални разлики и укажуваат дека додека во некои скопски општини речиси 19 % од граѓаните најчесто користат градски автобус, во градовите од внатрешноста главна замена за автомобилот е организираниот превоз.

Приближно 10,7 % од луѓето од 16 години или постари во Европската Унија користат некаков вид јавен превоз секој ден, а над половина од луѓето – 51 % не користат јавен превоз. Во Македонија над третина од граѓаниет најчесто користат автомобил речиси 10 проценти од луѓето на возраст од 15 години и повеќе најчесто користат јавен превоз, а дополнително над осум отсто користат организиран превоз. 

Најмногу луѓе секојдневно користат јавен превоз во Унгарија (19,6 %), Швајцарија (19,2 %) и Луксембург (19 %). Најмалку користат на Кипар (4,5 %), Италија (5,1 %) и Словенија (6,2 %). 

Од земјите во регионот, во Албанија 16,8 % од луѓето секојдневно користат јавен превоз, Бугарија – 15,3 %, Србија 14,8 % и Грција 6,7 %.

Според податоците на Евростат, во 2024 година 10,7 % од луѓето (16 години или постари) во Европската Унија користеле некаков вид јавен превоз секој ден, 11,6 % го користеле секоја недела, 10,0 % го користеле секој месец, а 17,1 % го користеле помалку од еднаш месечно. Од друга страна, 50,6 % не користеле јавен превоз. 

Меѓу земјите од ЕУ, уделот на луѓе што не користеле јавен превоз во 2024 година бил највисок на Кипар, со 85 % од населението, по што следуваат Италија (68,0 %), Португалија (67,8 %), Франција (65,1 %), Словенија (61,6 %) и Грција (61,3 %). На другиот крај од скалата се Луксембург, каде што 15,7 % од луѓето не користеле јавен превоз во 2024 година, Естонија (26,6 %) и Шведска (26,7 %). 

Кога станува збор за луѓе што користат јавен превоз секоја недела, Луксембург регистрира најголем удел со 23,1 % од луѓето што го користат по што следат Латвија (19,2 %) и Естонија (18,2 %).

Во Македонија, последниот достапен податок е за 2021 година кога според податоците од Државниот завод за статистика, над 35 % од вкупното работоспособно население на возраст од 15 години и повеќе до работа или училиште користеле автомобил, а јавен превоз користеле речиси десет проценти (градски автобус користат 7 %, 2,6 % меѓуградски автобус и 0,06 % воз). 

Дополнително, над 8 % до работа или училиште рекле дека користат организиран превоз. 

Во Скопје до работа со јавен превоз најчесто патуваат од Шуто Оризари, Ѓорче Петров и Гази Баба, а организираниот превоз го заменува градскиот автобус во Битола, Велес, Кавадарци, Прилеп…

Според податоците за вкупното работоспособно население на возраст од 15 години и повеќе според полот и видот на превозното средство што најчесто го користат до работа или училиште, објавен со третиот сет податоци од пописот во 2021 година, во Скопје над 42 % најчесто до работа или училиште одат со автомобил (38,4 најчесто како возач и 4,1 најчесто како совозач), а на второ и на трето место како најчесто превозно средство се автобус и пеш – по 13 %. Само 2 % користат организиран превоз, а 1,1 % меѓуградски автобус.

Градски автобус најчесто користат во Шуто Оризари – 26 %, Ѓорче Петров – 20 % и Гази Баба – 19 %, а најмалку во Центар – 4 % и Карпош – 8 %.

Во општина Битола 17 проценти користат организиран превоз, а јавен превоз 7,3 % (градски автобус – 4 %, меѓуградски автобус – 3,3 %).

Во Велес 17 проценти најчесто користат организиран превоз, а 7 проценти користат јавен превоз – по три проценти градски и меѓуградски автобус и еден процент воз. 

Над 19 проценти од граѓаните во Кавадарци и Штип до работа користат организиран превоз, а 6 % автобус – по 3 % градски и меѓуградски автобус во Кавадарци и 4 % градски и 2 % меѓуградски во Штип.

Во Прилеп 18 проценти најчесто користат организиран превоз, а автобус 8 % (5 % градски и 3 % меѓуградски).

