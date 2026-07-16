Во Битола се одржа меѓународна работилница за конзервација на културното наследство

НУ Завод и Музеј – Битола во рамки на ACT4PRESPA поддржан од Евбропската унија, одржа меѓународна стручна работилница за конзервација на културното наследство на која учествуваа конзерватори, реставратори, архитекти, археолози и други експерти од Северна Македонија, Грција и Албанија.

Во текот на дводневната програма, учесниците имаа можност да ги посетат Јени џамија и археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис во Битола, каде беа презентирани конзерваторските активности на архитектурата, ѕидното сликарство и археолошкиот материјал, како и применетите техники и предизвиците со кои се соочуваат стручните тимови. Вториот ден беше посветен на културното наследство во Преспанскиот регион. Во црквата „Св. Петка“ во Брајчино беа презентирани резултатите од конзервацијата на ѕидното сликарство реализирана во рамки на проектот ACT4PRESPA. Работилницата продолжи во црквата „Св. Ѓорѓи“ во Курбиново, каде експертите ги претставија интервенциите на архитектурата и фрескоживописот, а заврши со посета на Сарајот во Ресен, каде беа презентирани активностите за конзервација на покривната конструкција, кои воедно се дел од активностите на ACT4PRESPA проектот. Наместо класични предавања во конференциска сала, работилницата беше организирана како професионална теренска платформа.Ваквиот пристап претставува значаен чекор кон создавање трајна мрежа на соработка меѓу институциите и стручните лица од трите земји, со заедничка цел – зачувување на културното наследство како непроценливо сведоштво за заедничката историја, идентитет и културна разновидност на Преспанскиот регион, информираа од НУ Завод и Музеј Битола.

Следните две работилници ќе ги организираат партнерските институции од Грција и Албанија.