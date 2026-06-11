Во април за 38 проценти помалку одобренија за градење, ќе се градат 722 стана

11/06/2026 10:22

Во април годинава издадени се 291 одобрение за градење, што е за 38 проценти помалку во однос на април лани, објави денеска Државниот завод за статистика. 

Најмногу одбренија за градење, 83,  издадени се во Полошкиот регион, по што следуваат Скопскиот, 72, Југозападниот, 32, Источниот, 28, Југоисточниот, 26, Пелагонискиот, 24, Североисточниот, 3.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува             4. 577. 429. 000 денари, за 41.8  проценти помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 208 (71.5 проценти) наменети се за објекти од високоградба, 27 (9.3 проценти) од нискоградба и 56 (19.2 проценти) за објекти за реконструкција.

Од вкупно 291 објект, на  197 (67.7 проценти) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 94 (32.3 проценти) инвеститори се деловни субјекти. 

Во извештајниот период е предвидена изградба на 722 станови со вкупна корисна површина од  65 663 метри квадратни. Во Скопскиот регион 261, во Југозападниот 154, Вардарски Регион, 138, Полошки Регион, 107, Источен Регион, 39, Пелагониски, 11.

Поврзани содржини

Славески се сретна со гувернерот на Народната банка на Кина, Пан Гонгшенг, во фокусот институционалната соработка
ЕЦБ пред одлука да ги зголеми каматните стапки, првпат по 2023 година
Димитриеска-Кочоска: Јавниот долг е под контрола, ќе ја исполниме обврската за фискалана консолидација
Инфлацијата во САД се искачи на 4,2 отсто. Војната со Иран ги крева цените
Инженерски подвизи на втората делница од пругата кон Бугарија, столбови високи до 61 метар
Славески од Шангај: Ценовната стабилност е главен предуслов за одржлив економски раст во услови на зголемена светска неизвесност
Премиерот Мицкоски најави хидроцентрали, ветерни паркови и когенеративни централи за милијарди евра
Европа гради огромна мрежа од железнички тунели. Целта е да се поврзат сите поголеми градови

Најчитани