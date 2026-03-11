ВМРО-ДПМНЕ во март 2022 бараше итно намалување на акцизата за 50 отсто
Две недели по почетокот на руската инвазија на Украина на 24 февруари 2022, по што следеше порастот на цените на нафтата, Извршниот одбор на ВМРО-ДПМНЕ одржа седница на која расправеше за актуелната политичка и економска состојба. МИА тогаш ја пренесе изјавата на портпаролката на партијата, Марија Митева, а сегашна портпаролка на владата, во која рече дека зголемувањето на цените на горивата се голем удар за стандардот на граѓаните и дека ВМРО-ДПМНЕ бара веднаш да се намали акцизата за 50 отсто.
Еве што соопшти на 8 март 2022 година тогашната портпаролка на ВМРО-ДПМНЕ, Марија Митева:
Вчера заседаваше Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ при што се разговараше за актуелната политичка и економска состојба. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ најновото покачување на цените на горивата го проценува како жесток социјален удар врз граѓаните, при што владата не направи ништо истиот да се спречи и е последица на нејзината неспособност, не водењето на грижа за граѓаните и силна корумпираност. Оправдување не може да биде војната во Украина, со оглед на тоа што самиот претседател Пендаровски кажа дека државниот врв знаел за овие случувања најмалку 4 месеци порано, а владата на Заев и Ковачевски не направи ништо за да се спречи ценовниот шок.
Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ бара итно и неодложно прифаќање на мерката на ВМРО-ДПМНЕ за намалување на акцизата кај горивата за 50%. Со оваа мерка дизел горивото ќе поевтини за 9,5 денари, а бензините за цели 13 денари.
Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ бара да се намали данокот на додадена вредност за производите за исхрана и за топлинската енергија, односно парното да бидат со 0%. Дополнително, бараме и ДДВ за електричната енергија да биде 5% и во остатокот од 2022 година. Воедно, бараме владата да го заштити стандардот на граѓаните и да го прифати предлогот на ВМРО-ДПМНЕ за покачување на платите во јавниот сектор согласно коефициентот на тежина на работната сила прифатен согласно колективните договори“.
ВМРО-ДПМНЕ денес го одбива сето она што тогаш го бараше, а премиерот Христијан Мицкоски го нарекува „соцболшевизам“.