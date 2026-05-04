Владата не планира ново намалување на ДДВ за дизелот

Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека не се планира нова мерка за намалување на ДДВ-то за дизелот истакнувајќи дека според Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) државава е меѓу првите три држави во Европа според аплицирани мерки во однос на БДП.

– Граѓаните од соседните држави ја зголемија потрошувачката на бензинските стници во Македонија, во одредни денови за 30 проценти. Ние се гордееме што можеме да влијаеме за подобар стандард на граѓаните на соседните држави, меѓу кои се Србија, Косово, Албанија и Грција, и делумно Бугарија. Како држава сме фактор на стабилност и продолжуваме со политика што ќе значи подобар стандард за греѓаните. Остануваме на намалените акцизи за бензините и за дизел-горивата, остануваме на намаленото ДДВ за бензините и остануваме со убедливо најниска цена на бензините и дизел-горивата во регионот – изјави Мицкоски на новинарско прашање по присуството на панихидата во црквата „Св. Спас“ во Скопје по повод 123 години од смртта на Гоце Делчев.

Тој информира дека сè уште траат проверките од страна на пазарните инспектори по сомнежите дека нафтени компании вршеле реекспорт на горива споделувајќи дека станува збор за најмалку една компанија.

Проверките, посочи, се прават врз основа на информации што ги добивме од страна на лица во тој бизнис.

– Наше е да ја провериме секоја информација што ја добиме. Во зависност од проверките, така и ќе реагираме. Проверките сè уште течат – рече Мицкоски.