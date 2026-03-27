Вклучен алармот и во Србија: Снегот продолжува да паѓа со зголемен интензитет

Снежните врнежи, кои започнаа во текот на ноќта, ги зафатија повисоките подрачја на општина Ивањица, каде што снегот продолжува да паѓа со зголемен интензитет, и иако условите на терен се тешки, сообраќајот во моментов се одвива без поголеми прекини и сите патни правци се проодни.

Според податоците од надлежните служби за одржување на патиштата, најмногу снег има на планината Голија, каде што висината на снежната покривка надмина 20 сантиметри.

Уште поизразени услови се регистрирани на месноста Јанков Камен, каде што се измерени околу 30 сантиметри снег.

Снегот што паѓа од синоќа на Златибор достигна висина од 5 до 10 см снег, а истите временски услови донесоа снежни наноси и на Тара.

Патиштата во овие области се проодни, но потребна е дополнителна претпазливост поради влажниот коловоз и намалената видливост.

Поради тешките временски услови, властите апелираат до возачите да не се упатуваат кон планинските подрачја освен ако не е апсолутно неопходно.

Употребата на зимска опрема е задолжителна, додека воведена е забрана за сообраќај за товарни возила на патиштата од втор и трет приоритет.

Екипите за патна служба се на терен и ја следат состојбата, а доколку снежните врнежи продолжат со овој интензитет, може да се воведат дополнителни ограничувања во сообраќајот.

Јавното претпријатие „Патишта на Србија“ апелира до сите учесници во сообраќајот да бидат повнимателни поради неповолните временски услови што сè очекуваат во наредните денови.