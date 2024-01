(Видео) За еден ден ерупција на три вулкани во Индонезија

Вулканите Мерапи, Левотоби и Марапи во Индонезија денеска еруптираа, а повредени нема.

Вулканот Мерапи на островот Јава во Индонезија денеска еруптираше исфрлајќи облаци гас, пепел и лава, а нема повредени, а денеска и вулканот Левотоби во таа земја исфрли гасни облаци во воздухот. Регистрирана е и ерупцијата на вулканот Марапи во провинцијата Западна Суматра.

Мерапи исфрли лава до два километри, изјави шефот на индонезискиот геолошки центар Агус Буди Сантосо, додавајќи дека вулканската пепел прекрила неколку села, но никој не е повреден.

Мерапи е најактивниот од повеќе од 120 вулкани околу Индонезија.

