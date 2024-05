Кој е атентаторот од Словачка? 71-годишeн писател кој зборува за насилството и за мигрантите

Словачките медиуми јавуваат дека напаѓачот на премиерот на земјата Роберт Фицо е 71-годишниот писател Јурај Цинтула. Во објавувањето на оваа информација Деник Постој се повикува на извори во полицијата.

Јурај Цинтула е 71-годишен писател, основач на литературниот клуб Духа и член на Друштвото на словачки писатели. Напишал три збирки поезија. Медиумите објавија дека тој го чекал Фицо кај оградата, а пред да почне да пука, извикал „Робо!“, што е прекарот на словачкиот премиер.

„Светот е полн со насилство“

„Светот е полн со насилство и оружје. Изгледа луѓето полудеа“, вели Цинтула во видеото објавено пред осум години.

„Мигрантите се собираат во Европа, насекаде има омраза и екстремизам, но најлошото е што владите на европските земји немаат алтернатива за овој хаос“, додава тој во видеото.

На социјалните мрежи пак попладнево, е објавено видео на кое се гледа наводниот атентатор и на кое тој зборува за причините поради кои се обидел да го убие словачкиот премиер Роберт Фиц.

„Не се согласувам со политиката на владата“, наводно вели атентаторот на видеото. Гласот од другата страна на камерата го прашува: „И затоа реши да преземеш акција?“

