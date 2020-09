(Видео) Уште еден пожар во центарот на Бејрут

Пожар денеска изби во зграда во централниот дел на Бејрут, во близина на пристаништето каде на 4 август се случи експлозија во која загинаа речиси 200 лица, а повредени беа илјадници.

Не е познато што го предизвика пожарот во зградата проектирана од покојната британска архитектка по потекло од Ирак, Заха Хадид.

Happening now: Fire in #Beirut Souks, reportedly at new Aishti store & Zaha Hadid building. pic.twitter.com/m3Pdh5NV1H

— Beirut.com (@BeirutCityGuide) September 15, 2020