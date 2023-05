(Видео) Стотици пожари беснеат низ Канада: „Ова е без преседан“

Илјадници евакуирани, села претворени во пепел, нафтени капацитети затворени…

Два дена по прогласувањето на вонредна состојба, канадската провинција Алберта во понеделникот побара помош од федералната влада за борба против „невидените“ шумски пожари. Денеска, речиси 100 шумски пожари сè уште горат во покраината, вклучително и 27 за кои властите соопштија дека не биле ставени под контрола.

„Алберта побара помош од федералната влада за да се справи со разорните пожари. Премиерот Трудо ме увери дека Канада ќе биде таму за да нѐ поддржи на секој можен начин“, рече премиерката на покраината Даниеле Смит, која во саботата рече дека вакви пожари досега се невидени.

Нафтените компании го прекинаа производството на некои места

„Канаѓаните се со луѓето од Алберта додека се справуваат со овие страшни шумски пожари“, рече Џастин Трудо. Пожарникарите се фокусираат на пожарите кои ги загрозуваат домовите. Околу главниот град Едмонтон, многу патишта беа затворени за сообраќај, а хеликоптери надлетуваат.

Неколку нафтени компании – Vermilion Energy и Crescent Point Energy – соопштија дека пожарот ги принудил да го запрат производството на некои локации. Додека провинцијата отвори неколку засолништа за евакуираните, многумина избегаа со нивните камп приколки и се собраа на празни места.

#Canadian province Alberta announced a state of emergency due to wildfires, 25,000 people flee their homes #canada #canada🇨🇦 #alberta #fire #crisis #emergency #AlbertaWildfires pic.twitter.com/sPPynb3ktz

— 5 News Australia (@5NewsAustralia) May 7, 2023