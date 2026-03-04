(Видео) Повторно се чисти депонијата кај „Борис Трајовски“ во Карпош 3

Градоначалникот Сотир Лукровски и директорот на Спортскиот центар „Борис Трајковски“, Данијел Апостолоски, вчера беа на увид во комуналните активности кои се одвиваа во непосредна близина на спортскиот објект во населбата Карпош 3.

Како што информираат, овој простор е постојана мета на несовесните граѓани, кои го одложуваат крупниот и кабастиот отпад на оваа локација.

– За таа намена Општина Карпош постојано го чисти овој простор, но за поголема ефикасност ја огради локацијата на која постави и рампа со официјално известување за забрана на одложување на отпадот. И покрај сите апели на локалната самоуправа за одржување на чистата околина, несовесни граѓани ја отстраниле рампата и продолжиле да го одложуваат отпадот на таа локација, по што општината веднаш реагираше со детална акција за расчистување на просторот, информираа од локалната самоуправа.

Со оглед на тоа што овој проблем се провлекува повеќе години низ историјата на карпошани, градоначалникот Сотир Лукровски и директорот Данијел Апостолоски разгледуваат повеќе предлози за конечно надминување на овој горлив проблем.