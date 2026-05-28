За Духовден автобусите во Скопје ќе возат по неделен возен ред

28/05/2026 14:58
Фото: Б. Грданоски

По повод Духовден, автобусите на ЈСП ќе сообраќаат по неделен возен ред, со исклучок на дел од линиите што ќе возат по делничен распоред.

Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ ги информира патниците дека утре, по повод верскиот празник Духовден, автобусите ќе сообраќаат по неделен возен ред.

Исклучок ќе бидат линиите 11, 11а, 47а, 51, 55, 55в, 56, 56а, 74, 80а, 111 и 180, кои ќе возат по делничен возен ред.

Од ЈСП информираат дека автобусите ќе сообраќаат по неделен возен ред и во сабота и во недела.

Според потребите и по добиени информации од терен, ќе се вклучуваат и интервентни возила кон гробиштата Бутел.

Поврзани содржини

Извештај на ФЗО: Стабилен раст на бројот на пациенти и постепено зајакнување на здравствените капацитети
Герасимовски на терен со деканот на Градежниот факултет: Се затрупува и обезбедува градилиштето на ,,Теодосиј Гологанов”
Од октомври студентите повторно ќе се вселуваат во студентскиот дом „Стив Наумов“
Судијата Ристов се чувствува невин, судењето било „холивудско сценарио“
Документи за сопственоста и доградбите на „Пулс“ се презентираа на денешното рочиште
Светски ден без тутун: Алиу најави поголема достапност на терапии за одвикнување
Герасимовски за паркирањето: Недозволиво е на еден стан да има четири возила
Жена изгоре во пожар во куќата во Пинтија

Најчитани