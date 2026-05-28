Од октомври студентите повторно ќе се вселуваат во студентскиот дом „Стив Наумов“

Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска изврши увид во реконструкцијата на студентскиот дом „Стив Наумов“ во скопската населба Автокоманда, при што најави дека студентите ќе можат да се сместуваат од почетокот на новата академска година, во октомври.

Според Јаневска, реконструкцијата на државните студентски домови „Стив Наумов“ и „Кузман Јосифовски – Питу“ се одвива паралелно и градежните активности треба да завршат во јули, по што ќе следи опремување на собите и останатите простории.

„Условите ќе бидат модерни, по високи европски стандарди за сместување и енергетска ефикасност. Нема да има бркање глодари и инсекти, промаја, лепени прозорци и неисправни тоалети и бојлери“, изјави Јаневска.

Таа посочи дека за реконструкција на останатите седум државни студентски домови се обезбедени околу 50 милиони евра, од кои повеќе од 10 милиони евра се грантови, со поддршка од Европската Унија, Германската развојна банка и Фондот за инвестиции на Западен Балкан.

Министерката нагласи дека Владата продолжува со мерките за подобрување на студентскиот стандард преку субвенциониран студентски оброк, бесплатен градски превоз, ваучери за ИТ уреди и дигитализација на постапките за студентски права.

Таа најави дека и во новата академска година ќе бидат доделени 3.000 стипендии, а за првпат ќе има и посебна категорија стипендии за студенти со попреченост и ретки болести.

„Целта е младите да останат тука и да бидат задоволни од грижата што ја добиваат од државата", порача Јаневска.