(Видео) Потресно видео од фронтот – Војник се тресе и плаче, а офицерот го прегрнува

Судирите меѓу Ерменците и Азербејџанците во Нагорно Карабах од ден на ден се проследени со сè побрутални снимки на уништување и крвопролевање, а денес беше објавена нова снимка која ги потресе сите луѓе што ја гледаа.

Објавеното видео од линијата на фронтот покажува ерменски војник кој репортира кај офицеро.

Како што изговара: “Командата е извршена. Позициите се обезбедени. Непријателот е уништен”, војникот цело време се тресе. Чадот од осветлената опрема може да се забележи околу него по штотуку завршената борба, како и телата на убиените војници.

Повеќе од очигледно е дека војникот е под голем стрес и се чини дека секој момент ќе се сруши. Сепак, неговиот командант го фаќа за рака со која војникот го поздравува и го прифаќа во неговите раце. Краткиот клип јасно го прикажува целиот ужас од војната низ која војниците минуваат низ борбите во регионот Нагорно Карабах.

