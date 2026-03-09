Видео покажува како американскa крстосувачка ракета паѓа врз иранскиот училишен комплекс

Ново видео објавено од иранските државни медиуми покажува нешто што изгледа како американска крстосувачка ракета како погодува комплекс каде што беа убиени околу 175 ирански ученички и вработени во женско училиште пред нешто повеќе од една недела.

Видеото од седум секунди е објавено од Мехр њуз, иранска државна новинска агенција. На него се гледа како ракетата удира во зграда во рамките на ѕидан комплекс – веројатно здравствена клиника која исто така била во рамките на периметарот на она што во еден момент била поморска база на Иранската револуционерна гарда.

Нападот се чини дека се случил кратко откако било погодено женското училиште. Во новото видео, чад веќе видливо се издига од делот од комплексот каде што се наоѓа училиштето. Државните медиуми известуваат дека бројот на жртви од бомбардирањето е некаде помеѓу 165 и 180, од ​​кои многумина се ученици.