(Видео) Погледнете како изгледа пругата кон Бугарија: По неа сѐ уште возат само камиони и багери

Изградбата на втората фаза на пругата од Бељаковце до Крива Паланка на источниот дел на Коридoр 8 се реализира со засилена динамика, објави на својот Фејсбук профил директорот на ЈП Железници Инфраструктура, Синиша Ивановски и објави од изградбата.

Ивановски посочува дека има прогрес од 35 проценти на предвидените работи на делницата во должина од 34 километри.

– Градежни активности на изградбата на пругата кон Бугарија. Секција 2, од Бељаковце кон Крива Паланка. Должина 34 километри. Прогрес 35 проценти. Бележиме зголемен интензитет на градежни активности, напиша Ивановски.

Паралелно со ова веќе се објави и јавниот повик за Надзор за третата делница од Крива Паланка до границата со Бугарија, а како што велат од Министерството за транспорт, следниот месец се очекува да се распише и меѓународниот јавен повик за избор на изведувач, исто така, за делницата Крива Паланка-до границата со Бугарија.

– Со ова Владата ја покажува јасната стратегија за изградба на железничкиот Коридор 8 како стратешко економски и безбедносен коридор со посебно значење за Македонија и регионот, велат од Министерството за транспорт.