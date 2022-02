(ВИДЕО) Новинар стана хит на интернет – погледнете како течно известува од Украина на шест јазици

Полиглотот Филип Кроутер, новинар кој известува за ситуацијата во Украина, го привлече вниманието на многумина – затоа што зборува дури шест јазици!

Обраќајќи им се на различни новински организации ширум светот, тој детално ги опиша новите настани на англиски, луксембуршки, шпански, португалски, француски и германски, пишува Хафингтон пост.

Видеото стана вирално на социјалните мрежи и за кратко време собра околу два милиони прегледи. Според неговата веб-страница, тој ја покрива американската дипломатија, надворешната политика, политиката и актуелните настани, како и известување за најновите меѓународни вести од целиот свет.

Кроутер често споделува клипови од неговото повеќејазично покривање на различни настани во САД и глобални вести.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

— Philip Crowther (@PhilipinDC) February 21, 2022