(Видео) Нов бизнис на Доналд Трамп, продава Библија во пресрет на Велигден

Поранешниот американски претседател, републиканецот Доналд Трамп денеска изјави дека почнува платено партнерство со ѕвезда од кантри музиката за да понуди примероци од Библијата на продажба, додавајќи дека тоа е негова „омилена книга“.

„Религијата и христијанството се двете работи што најмногу и недостигаат на оваа земја“, рече Трамп во триминутното видео објавено на неговата социјална мрежа „Truth Social“.

Трамп, кој најверојатно ќе биде републикански кандидат на претстојните претседателски избори во ноември, ги охрабрува своите поддржувачи да ја купат Библијата, по цена од 59,99 долари по примерок.

Тој тоа го направи за време на Страсната седмица пред Велигден според Грегоријанскиот календар. „Мораме да ја вратиме вербата во Америка“, рече Трамп, алудирајќи на слоганот на неговата кампања „Да ја направиме Америка повторно голема“.

Групата што продава примероци од тоа издание на Библијата на веб-страницата напиша дека е горда што тоа е „единствената Библија промовирана од Трамп“.

Организацијата, која не е именувана, вели дека приходите од продажбата нема да бидат искористени за финансирање на кампањата на Трамп, но укажува дека имиџот на поранешниот претседател се користи како дел од платено партнерство.

Примероци од тоа издание на Библијата се продаваат во соработка со познатиот конзервативен музичар Ли Гринвуд (Ли Гринвуд), чиј хит „Бог да ги благослови САД“ се свири на секој митинг на кампањата на Трамп.

Trump: “Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It’s my favorite book.”

