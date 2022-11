Во украинските постови на социјалните мрежи се појави видео од ослободени делови од Луганск на кое се гледаат поаледиците од рускиот пораз во Украина. Од она што може да се види на видеото, патот е обележан со бројни гробови од загинатите војници.

A fresh Russian graveyard in what appears to be occupied Luhansk Oblast.

All this for what? pic.twitter.com/R3nEkLU41W

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) November 6, 2022