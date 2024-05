(Видео) Кина започнува со тестирање на најнапредниот носач на авиони

Кина денеска започна со морски испитувања на својот трет и најнапреден носач на авиони „Фуџијан“, објавија државните медиуми. Почетокот на тестирањето доаѓа речиси две години откако носачот на авиони беше првпат претставен во јуни 2022 година.

🇨🇳China’s First Supercarrier – Fujian – Starts Sea Trials

Fujian's advanced features, including electromagnetic catapults and a larger airwing capacity, significantly enhance China's naval capabilities.

The 316-meter-long ship is expected to enter service next year. pic.twitter.com/Bdp2NGht8r

— MonitorX (@MonitorX99800) April 29, 2024