(Видео) Хаос на улиците на Лондон: Протест против мерките, полицијата апси

Неколку стотини луѓе протестираат во лондонскиот Хајд парк против вонредните мерки на британската влада, јави Би-би-си.

Скотланд јард соопшти дека шест луѓе се уапсени, меѓу нив и Пирс Корбин, брат на некогашниот прв човек на лабуристите.

Демонстрантите велат дека протестираат поради загрозувањето на слободата на говор и движење, но демонстрантите извикуваа и пароли против воведувањето на мрежата 5Г и задолжителната вакцинација.

A ridiculous idea which actually undermines the legitimate arguments against continued lockdown. https://t.co/S6GXkY9FQM

Во последните 24 часа во Велика Британија од последиците од корона вирусот починаа 468 лица, а регистрирани се нови 3.450 случаи на зараза.

Anti lockdown protest in London.

33,998 Covid related deaths in the U.K. so far and during that time all these officers have continued to go to work, putting themselves at risk.

I have nothing polite to say about these people putting them at more risk. pic.twitter.com/RZHhVNFqfX

— Tree Cop (@ResponsePS) May 16, 2020