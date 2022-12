(Видео) Гори трговски центар во близина на Москва: „Мислиме дека пожарот е подметнат“

Најмалку едно лице загина како последица на голем пожар во хипермаркетот ОБИ, кој се наоѓа во трговскиот центар Мега Химки во Московската област.

Според последните податоци, пожарот, кој зафати површина од 18 илјади метри квадратни метри, локализиран е на седум илјади квадратни метри, јави руската агенција ТАСС, дополнувајќи дека е планирано во гаснењето на пожарот да биде вклучена и авијацијата.

Руските служби за итни случаи се сомневаат дека „криминален чин“ е причина за големиот пожар што во ноќеска избувна во трговски центар во предградие на Москва, пренесоа руските агенции.

„Пожарникарите гаснат пожар на површина од 7.000 метри квадратни во околината на Москва“, објави на Твитер рускиот министер за вонредни ситуации.

Пожарот избувна во трговскиот центар „Мега Химки“, во предградието на Химки, северно од главниот град на Русија.

Руските служби за итни случаи се сомневаат дека пожарот е подметнат, објавија набргу руските новински агенции, повикувајќи се на извори од службата за итни случаи.

„Сметаме дека ова беше планирано, дека пожарот е подметнат“, објави новинската агенција Интерфакс, цитирајќи неименуван извор.

The “Mega Khimki” shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022