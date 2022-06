(Видео) Гори деловен центар во Москва: Има заробени луѓе

Пожар изби во деловен центар во центарот на Москва, јавуваат руските медиуми кои наведуваат дека се стравува дека во зградата што гори има заробени луѓе.

Пожарот избил во деловниот центар „Гранд сетун плаза“, а како што се наведува во огнената стихија во зградата има најмалку 20 заробени луѓе.

🇷🇺A fire broke out in the Grand Setun Plaza business center in Moscow#Russia #BreakingNews pic.twitter.com/BR4LRbiX1w

