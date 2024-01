(Видео) Големи нереди во Германија, опожарен пензионерски дом, уапсени над 300 лица, повредени полицајци

Во Берлин на новогодишната ноќ избувнаа нереди во кои демонстрантите користеа петарди и ракети за огномет. Уапсени се повеќе од 300 луѓе, јавија агенциите.

Најмалку 15 полицајци се повредени, а повеќе од 300 лица се уапсени во немирите во Берлин на новогодишната ноќ.

Демонстрантите, главно млади, меѓусебно се нападнале со петарди и ракети, пренесува Билд.

Најголемите судири се забележани пред Црвеното градско собрание кај Александарплац.

Немири избувнаа и во Лихтенраде, јужно предградие на Берлин.

Chaos in Berlin as fireworks are being shot on everything that is moving.

This now happens every New Year’s Eve

