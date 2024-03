(Видео) Голем мост во Балтимор се урна по удар на брод, на него имало автомобили

Денес во американскиот град Балтимор, во државата Мериленд, се урнал голем мост откако во него удрил брод, кој потоа се запалил. Мостот Френсис Скот Ки е дел од патните правци кон југ и север на автопатот Interstate 695,

Според извештаите на локалните медиуми, големиот брод удрил во мостот околу 1:30 ноќе. Бродот прво се запалил, а потоа мостот се урнал.

Mass Casualty event in Baltimore. Francis Scott Key Bridge collapses after giant ship slams into pillar. 10+ vehicles on bridge fall hundreds of feet into water below.pic.twitter.com/zqW3929TTB — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) March 26, 2024

Со мостот во реката Патапско паднале неколку автомобили. Уривањето на мостот го снимиле надзорните камери. Засега не се знае дали има загинати и/или повредени.

