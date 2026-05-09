(Видео) Двегодишно девојче се качи само во автобус во Турција, возачот ја пронајде и ја врати кај семејството

Двегодишно девојче кое се качи само во јавен автобус во северна Турција е повторно обединето со своето семејство откако возачот ја пронајде во возилото, соопштија локалните власти.

Инцидентот се случил во округот Алапли во покраината Зонгулдак во четврток откако возачот на автобусот, Гундуз Чимен, накратко го напуштил возилото за да купи леб додека тоа било запрено на автобуска станица.

Во тој период, детето се качило во автобусот низ отворена врата додека нејзиното семејство било во блиската продавница за телефони, соопштија властите.

По заминувањето, Чимен го запрел автобусот кога забележал звуци што доаѓале од задниот дел на возилото и го нашол девојчето како седи само на задното седиште.

Службениците на автобуската станица ја известиле полицијата, а детето подоцна било повторно обединето со своето семејство. Снимките од безбедносните камери од автобусот го снимиле инцидентот.