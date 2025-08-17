(Видео) Барселона победи со 3:0, но сите зборуваат за бруталниот старт на Муриќи врз голманот Гарсија

Барселона ја започна одбраната на титулата со убедлива победа на Мајорка, но натпреварот беше обележан со два црвени картони.

Во воведниот натпревар од шпанското првенство на Мајорка, актуелниот шампион Барселона ја започна одбраната на својата круна со убедлива победа од 0:3 над тимот што ја заврши шампионската титула минатата сезона на средината од табелата.

Каталонците поведоа во седмата минута преку веќе докажаната комбинација на Рафиња и Јамало, а Феран Торес дополнително го зацврсти водството на гостите на половина од првото полувреме. Потоа следеше дисциплинска имплозија на домашниот тим.

Во 33-тата минута, Ману Морланес го заработи својот втор жолт картон за девет минути, оставајќи го својот тим со десет играчи против живата Барселона. Само шест минути подоцна, Ведат Муриќи ја шокираше публиката со ужасен старт врз голманот на Барселона.

Косовскиот напаѓач ја бркаше топката испратена зад задната линија на гостите, Жоан Гарсија истрча од голот на гостите, Мурики ја крена ногата во висина на главата на шпанскиот голман и го собори на подот по судирот. Инцидентот можете да го погледнете во следното видео во 2:10 минута.

Судијата првично му покажа жолт картон на Косовецот, но не беше потребна долга проверка на VAR за да го смени картонот во црвен, оставајќи го домашниот тим со девет играчи на еден час до крајот на натпреварот.