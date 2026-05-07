Почина кошаркарската и спортска легенда Владимир Цветковиќ

Владимир Цветковиќ, прославен југословенски кошаркар и долгогодишен генерален секретар на фудбалскиот клуб Црвена Звезда, почина на 85-годишна возраст. Ќе биде запаметен како елегантен играч под обрачот, но и како еден од креаторите на најголемите успеси на белградскиот клуб, со кој како службеник ги освои европските и светските шампионски титули.

Целата своја играчка кариера, од 1959 до 1972 година, ја помина во Црвена Звезда. Со клубот освои две шампионски титули на Југославија (1969 и 1972) и еден национален куп (1971), и беше најдобар стрелец на тимот девет сезони.

Остави подеднакво длабок белег и во југословенската репрезентација, за која одигра 149 натпревари и постигна 1.276 поени. Тој беше клучен член на генерацијата што освои четири сребрени медали на големи натпреварувања: Светските првенства во 1963 и 1967 година, Европското првенство во 1969 година и Олимписките игри во Мексико во 1968 година.

Токму во Мексико тој испиша историја во југословенската кошарка кога смирено ги погоди клучните слободни фрлања во полуфиналниот натпревар против Советскиот Сојуз за историска победа и пласман во финалето.

По неговата играчка кариера, Цветковиќ, како дипломиран економист, започна втора, подеднакво успешна кариера како спортски службеник. Тој остави најдлабок белег како генерален секретар на фудбалскиот клуб Црвена Ѕвезда, позиција што ја држеше 18 години, од 1983 до 2001 година.

Заедно со Драган Џајиќ, тој се смета за најзаслужен за создавањето на тимот што стана европски и светски шампион во 1991 година. Неговиот современ пристап кон управувањето ја трансформираше Црвена Ѕвезда во европски гигант, а за време на неговиот мандат клубот освои 18 трофеи.