Лејкерси немоќни против Оклахома Сити

Кошаркарите на Оклахома Сити Тандер убедливо ја отворија полуфиналната серија од НБА плејофот на Западната конференција, победувајќи ги Лос Анџелес Лејкерс со 108:90 на домашен терен. Херој на натпреварот одигран во среда навечер беше Чет Холмгрен со 24 поени и 12 скока.

Одлична поддршка за Холмгрен му дадоа Шаи Гилџус-Александар и Аџај Мичел, двајцата со 18 поени. Актуелниот шампион Тандер останува непоразен во плејофот со вкупен резултат од 5-0 и покрај отсуството на Џејлен Вилијамс. Минатогодишниот Ол-стар играч го пропушти својот трет натпревар по ред поради повреда на левата тетива. Домашниот тим шутираше со 49,4 проценти од полето, погодувајќи 13 од 30 обиди за тројка.

Вториот натпревар од серијата е исто така во Оклахома Сити во четврток.

Лос Анџелес се мачеше офанзивно без Лука Дончиќ, најдобриот стрелец во лигата, кој е надвор од игра еден месец поради повреда на левиот тетивски мускул. Најефикасен играч во поразениот тим беше Леброн Џејмс со 27 поени, додека Руи Хачимура додаде 18.

Остин Ривс, кој во регуларната сезона имаше просек од 23,3 поени, беше целосен неуспех, а синоќа беше ограничен на само осум поени со слаб шут од поле од 3/16.

Беше само малку понеизвесен натпревар од нивните натпревари во регуларната сезона, во кои Оклахома Сити ги доби сите четири натпревари со просечна разлика од 29,3 поени. Одбраната на Тандер ги ограничи Лејкерси на 41,7 проценти шут и ги принуди на 17 изгубени топки.

Оклахома Сити влезе на полувреме со водство од 61:53, а Џејмс дотогаш веќе имаше собрано 16 поени. Клучниот момент за да се оддалечи ОКС дојде во последната минута од третата четвртина.

Аџај Мичел, кој го замени повредениот Вилијамс во стартната петорка, погоди тројка од аголот по фаул на Маркус Смарт. Со дополнително слободно фрлање, тој ги предводеше Тандер до водство од 84:72, што беше и резултатот на крајот од четвртината.

Сета неизвесност беше решена на почетокот од последната четвртина, кога Алекс Карузо го зголеми водството на 88:73 со контранапад. После тоа, домашните мирно ја контролираа играта до самиот крај.

Детроит исто така славеше

Детроит Пистонс исто така победија, победувајќи ги Кливленд Кавалирс со 111:100. Тимот со најдобар сооднос на Истокот го предводеа до победата Кејд Канингем со 23 поени и седум асистенции и Тобијас Харис, кој имаше 20 поени и осум скока.

Донован Мичел и Џејмс Харден ги предводеа Кавс со 23 поени и 22 поени, осум украдени топки и седум асистенции. Тој исто така имаше седум изгубени топки.