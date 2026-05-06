Симеоне: Немам сила да продолжам

Атлетико Мадрид повторно го загуби трофејот од Лигата на шампионите, натпреварување кое Диего Симеоне сè уште не го освоил со „Колчонеросите“. Откако беше елиминиран од Арсенал по двата полуфинални натпревари со вкупен резултат 1-2, аргентинскиот тренер изрази жалење за поразот и даде интересна изјава.

Видливо потресен, Симеоне кратко одговори кога беше прашан за иднината: „Дали имам сила да се обидам повторно? Не сега, сигурно не“. Сепак, веднаш ја сврте темата кон својот противник и го пофали Арсенал за нивниот настап во двата натпревари.

„Нема што да се каже, испаднавме. Му честитам на противникот, се натпреваруваат многу добро. Имаат тим и тренер што ми се допаѓа. Имаат конзистентна идеја со силна финансиска поддршка. Им честитам, а ние продолжуваме со нашата работа и не се задржуваме на она што е видливо и многу очигледно“, нагласи тој.

Симеоне, исто така, се осврна на пропуштените можности на својот тим. „Веќе имавме шанси за гол во првиот натпревар, но не ги искористивме. Денес бевме подобри во второто полувреме, игравме повеќе на нивната половина и имавме шанси… но сите тие мали детали што понекогаш работат во наша корист овој пат не беа на наша страна“, инсистираше тој.

И покрај испаѓањето, тренерот верува дека Атлетико имаше добра европска сезона. „За нашите навивачи, за нашите играчи, игравме многу добра Лига на шампиони. Дадовме сè од себе. Стигнавме многу подалеку од очекуваното. Штета е бидејќи мислам дека заслуживме продолженија во првиот натпревар, а и денес, што ќе ни дадеше уште една шанса“, заклучи Симеоне.