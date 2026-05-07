Арсенал до финалето без пораз, ПСЖ постигна 44 голови

Финалето на 71. издание на елитното европско клупско фудбалско натпреварување ќе донесе пресметка меѓу Арсенал и бранителот на титулата ПСЖ.

Финалето на Лигата на шампиони ќе се игра на 30 мај во Будимпешта на „Пушкаш Арена“.

Лондонски Арсенал дојде до финалето без пораз, со 11 победи и три нерешени, и гол-разлика 29-6.

Сепак, во нокаут фазата, англискиот тим постигна само шест голови. Три во осминафиналето против Баер Леверкузен (1-1, 2-0), еден во четвртфиналето против Спортинг (1-0, 0-0) и два во полуфиналето (1-0, 1-1).

Од воведувањето на осминафиналето (2003/04), само два финалисти во Лигата на шампиони постигнале помалку голови – Атлетико Мадрид во 2015/16, пет голови и Арсенал во 2005/06, шест голови.

Од друга страна, ПСЖ на патот до финалето одигра два натпревари повеќе, остварувајќи 10 победи, четири нерешени резултати и два порази со гол-разлика од 44-22.

Патот на Арсенал до финалето:

1.коло: Атлетик Билбао – Арсенал 0-2

2.коло: Арсенал – Олимпијакос 2-0

3.коло: Арсенал – Атлетико Мадрид 4-0

4.коло: Славија Прага – Арсенал 0-3

5.коло: Арсенал – Баерн 3-1

6.коло: Клуб Бриж – Арсенал 0-3

7.коло: Интер – Арсенал 1-3

8.коло: Арсенал – Каират 3-2

16-финале: Баер Леверкузен – Арсенал 1-1, 0-2

Четвртфинале: Спортинг – Арсенал 0-1, 0-0

Полуфинале: Атлетико Мадрид – Арсенал 1-1, 0-1

Патот на ПСЖ до финалето:

1.коло: ПСЖ – Аталанта 4-0

2.коло: Барселона – ПСЖ 1-2

3.коло: Баер Леверкузен – ПСЖ 2-7

4.коло: ПСЖ – Баерн 1-2

5.коло 1: ПСЖ – Тотенхем 5-3

6.коло: Атлетик Билбао – ПСЖ 0-0

7.коло: Спортинг – ПСЖ 2-1

8.коло: ПСЖ – Њукасл 1-1

16-финале: Монако – ПСЖ 2-3, 2-2

1/8-финале: ПСЖ – Челзи 5-2, 3-0

Четвртфинале: ПСЖ – Ливерпул 2-0, 2-0

Полуфинале: ПСЖ – Баерн 5-4, 1-1.