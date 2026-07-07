Велешанка се обидела да го убие партнерот – уапсена е

07/07/2026 15:04
Фото: Б. Грданоски

Полицијата во Велес уапси 30-годишна велешанка поради „обид за убиство“.

– На 06.07.2026 во 19:00 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес ја лишија од слобода 30-годишната Т.Д. од Велес, затоа што во домот со остар предмет му нанела убодна рана на нејзиниот 37-годишен партнер. Повредениот бил пренесен во Општата болница во Велес за укажување лекарска помош, а Т.Д. била приведена и задржана во полициска станица – информираа од МВР.

Известен е јавен обвинител и по целосно расчистување и документирање на настанот, против Т.Д. ќе биде поднесена кривична пријава за кривично дело „обид за убиство при семејно насилство“, казниво по член 123 во врска со член 19 од Кривичниот законик.

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