Вела Лука низ очите на Оливер: Уметничка инсталација во чест на музичка легенда

Денеска, во Вела Лука, Хрватска, беше поставена уметничка инсталација посветена на Оливер Драгојевиќ, еден од најважните хрватски музичари.

Инсталацијата во форма на стилизирани очила, како оние што ги носел Оливер на почетокот на својата кариера, беше поставена веднаш до морето, на локација што нуди поглед на заливот Вела Лука и островчето Ошјак – област што силно го обележа неговиот живот и музика.

Автор на инсталацијата е дизајнерот и уметник Саша Прижмиќ, кој го замислил проектот како комбинација од споменик и туристичка атракција. Инсталацијата е замислена и како фото точка – место каде што посетителите можат да фотографираат и да понесат дома сувенир од Вела Лука, со хаштагот #teksadvidim, што се однесува на познатата стих од Бранко Жувела: „Дури сега видов што ми значиш Вела Лука, морето, ти“… Идејата е фотографиите создадени со инсталацијата, користејќи го хаштагот, да продолжат да живеат на социјалните мрежи и со тоа дополнително да го промовираат местото и неговата приказна.

Авторот нагласува дека проектот е роден од желбата да се оттргне од класичната туристичка рамка за фотографија, нагласувајќи дека важните карактеристики на оваа инсталација се врската со локацијата и луѓето, и вистинските емоции, минатото и иднината, што можат да се доживеат со посета или евоцирање.

Уметничката инсталација е со големина од 3 × 2 метри, приближно колку големината на гол за ракомет, што овозможува повеќе луѓе да бидат сместени во нејзината рамка при фотографирање. Изработена е од кортен, посебен вид челик што често се користи во современата архитектура и јавните скулптури. Со текот на времето, овој материјал развива карактеристична патина што го штити од корозија и добро се вклопува во медитеранската средина, па инсталацијата природно ќе созрее со просторот со текот на годините.

Инсталацијата има и информативна димензија. На нејзиниот штанд има QR код што ги води посетителите до краток текст за Оливер Драгојевиќ и неговата врска со Вела Лука – местото каде што се неговите корени, каде што ги поминувал летата, времето со семејството и пријателите.

Проектот е реализиран со поддршка на Туристичкиот одбор на Вела Лука, а авторот се надева дека инсталацијата ќе стане препознатлив симбол на местото и ново место за средба за многу обожаватели на Оливер. Идејата е едноставна: посетителите да застанат на момент преку овој симбол, да погледнат кон заливот – и можеби, барем накратко, да го видат Вела Лука низ очите на Оливер.