Утрово земјотрес го стресе Лесковац

01/07/2026 10:52

Земјотрес со јачина од 3,9 степени според Рихтеровата скала е регистриран во 9:46 часот наутро во југоисточна Србија.

Според достапните податоци, епицентарот на земјотресот се наоѓал во близина на Лесковац, на околу 6 километри од неговиот центар, на географски координати на географска ширина 42,95 и географска должина 21,91.

Хипоцентарот на земјотресот, според податоците на Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар, се наоѓа на длабочина од приближно 0 километри под површината на земјата.

Досега нема извештаи за материјална штета или повредени, а надлежните служби ја следат ситуацијата.

„Теоретскиот интензитет во епицентарот се проценува на V-VI степени од Меркалиевата скала. Земјотресите со овој интензитет можат да предизвикаат мали оштетувања на зградите во епицентралното подрачје“, истакна Сеизмолошкиот институт на Србија.

Земјотресот бил многу плиток, па затоа бил силно почувствуван низ цела јужна Србија. Според извештаите, земјотресот бил почувствуван и во Приштина.

„Земјотрес во Лесковац. Се почувствува во подрумот на куќата“, „Силно тресење во селото Горина кај Вучје“, „Нема штета, но потресе многу, ме разбуди“, „Млако тресење во Лебан“, „Беше почувствуван многу лесно со тивок звук на провев“, „Околу 5 секунди, краток потрес од длабочините“, се некои од коментарите на граѓаните.

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