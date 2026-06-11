Утрово повторно имаше пожарот на депонијата „Краста“ во Кумановско, состојбата се санира

Изутрината, повторно имаше пожар на депонијата „Краста“, лоцирана на локалниот пат Куманово-Пчиња. Како што соопшти градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, во моментов состојбата на депонијата е стабилна и активно се работи на нејзино санирање.

– Во раните утрински часови повторно е дојдено до самоопожарување на јужната страна од депонијата поради ефектот на подземните гасови но со брза интервенција на дежурните екипи истата е санирана – соопшти Димитриевски.

Директорот на претпријатието, Сашо Томиќ, изјави дека во моментов повеќе екипи се на терен.

Од граѓанската иницијатива „Еко Пчиња“, пак, реагираат дека продолжувањето со депонирање отпад на локација каде што има пожар претставува сериозен ризик за животната средина и здравјето на граѓаните. Тие наведуваат дека ваквиот пристап е неприфатлив и бараат итна интервенција од надлежните институции, инспекциските служби и локалната самоуправа.

Депонијата „Краста“, лоцирана на регионалниот пат Куманово-Пчиња треба да стане претоварна станица од каде сметот од Куманово ќе се носи во Свети Николе, преку проект финансиран од ЕУ во кој се вклучени општини од североисточниот и источниот регион. „Краста“ ќе стане збирна станица на која ќе се селектира отпадот и ќе се транспортира до регионалната депонија. Депонијата „Краста“ функционира од 1958 година и зафаќа површина од 12, 5 хектари. Тука се складира сметот на градот со над 100.000 жители.