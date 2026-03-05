Утринските температури од 0 до 7 степени, преку ден до 17

Утринава во земјава се измерени температури од 0 до 7 степени. Најниска температура од 0 степени е измерена во Берово, 1 степен во Лазарополе и на Попова Шапка, 3 во Струмица, 4 во Крива Паланка, Охрид, Битола, Демир Капија и Маврови Анови, 5 во Тетово, Прилеп, Крушево, Велес, Кавадарци и Гевгелија, 6 во Скопје-Петровец, Штип и Виница, како и 7 степени во Скопје – Зајчев Рид, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

На Попова Шапка е измерена снежна покривка од 72 сантиметри.

Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремен локален дожд и со услови за изолирана појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер, а наместа долж Повардарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 11 до 17 степени.

Во Скопје ќе биде променливо облачно со повремени слаби врнежи од дожд и слаб до умерен ветер од северен правец, а максималната температура ќе достигне до 14 степени.