Утре без струја неколку скопски улици во Ѓорче, Карпош и во Козле

Поради планирани технички зафати во електросистемот, утре (12.03.2026, четврток), неколку скопски населби ќе останат без снабдување со електрична енергија. Регионалниот центар за управување со кризи ги известува граѓаните за следниот распоред:

Карпош (08:30 – 12:30 часот): Корисниците на ул. „1506 Скупи“, дел од ул. „Никола Карев“ (кај река Лепенец) и објектите околу „Стоп енд Го“.

Козле (09:00 – 14:00 часот): Дел од потрошувачите на ул. „Козле", поточно околу бројот 91.

Ѓорче Петров (09:00 – 15:00 часот): Ул. „Исаија Мажовски", Булевар „Васил Војвода Чакаларов" и околните помали улици.