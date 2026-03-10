Унгарскиот парламент усвои резолуција против членството на Украина во ЕУ

Унгарскиот парламент на 10 март гласаше во поддршка на резолуцијата со која се спротивставува на пристапувањето на Украина во ЕУ и континуираната европска помош за земјата разорена од војна.

Пратениците ја повикаа унгарската влада да „избегне испраќање пари или оружје во Украина“ и наместо тоа да ги поддржи „меѓународните мировни напори“, изјави портпаролот на унгарската влада Золтан Ковач.

Мерката, поддржана од 142 пратеници, при што 28 гласаа против и четворица се воздржаа, доаѓа во услови на зголемени тензии меѓу Киев и Будимпешта и само еден месец пред клучните парламентарни избори во Унгарија.

Унгарскиот премиер Виктор Орбан, чија партиска алијанса Фидес-КДНП има 135 места во парламентот, жестоко се спротивстави на влезот на Украина во ЕУ.

„Во резолуцијата се наведува дека пристапувањето на Украина во ЕУ е против бидејќи земјата е во војна, а нејзиното прифаќање би ризикувало да ја направи Европската унија директна страна во конфликтот“, рече Ковач на Икс.

Украина доби статус на кандидат за ЕУ ​​во 2022 година по целосната инвазија на Русија, но Будимпешта досега го блокираше отворањето на првите поглавја за пристапување.

Унгарските пратеници, исто така, предупредија дека понатамошната помош од ЕУ за Украина ќе дојде на сметка на кохезијата и земјоделското финансирање за земјите-членки.

Резолуцијата ја повика владата да „спречи и Унгарија и ЕУ да бидат вовлечени во војната“, повторувајќи го долгогодишниот наратив на Орбан дека западната воена поддршка за Украина го попречува мирното решение.

Будимпешта моментално го блокира 20-от пакет санкции на ЕУ против Москва и заем од 90 милијарди евра (105 милијарди долари) за Киев во врска со прекинот на транзитот на нафта преку нафтоводот „Дружба“.

Унгарско-украинските тензии дополнително ескалираа минатата недела откако Унгарија заплени две украински банкарски возила со повеќе од 80 милиони долари готовина и злато и протера седум банкарски службеници под сомнение за активности за перење пари. Киев го осуди потегот како „државен тероризам“.