Украинските власти соопштија за ново големо руско гранатирање

Украинските власти известија за ново масовно руско гранатирање, а утринава одекнаа експлозии во неколку градови. Според властите, тие биле од системите за ПВО што собориле руски ракети.

Советникот на украинскиот претседател Володимир Зеленски Олексиј Арестович на „Фејсбук“ напиша дека над 100 ракети биле испукани кон Украина во неколку бранови, а сирените за тревога биле активирани на различни места во земјата.

Според локални медиуми, експлозии се регистрирани во главниот град Киев, Житомир и Одеса.

Соопштено е и дека напојувањето е исклучено во регионите Одеса и Дњепропетровск со цел да се минимизираат можните штети на енергетската инфраструктура.

29.12.22. 120+ missiles over 🇺🇦 launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022