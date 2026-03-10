Украинските сили изведоа сложена операција, ја пробија руската одбрана и погодија важна цел

Украинските сили за удар со долг дострел и специјални операции погодија руска воена локација за која се верува дека се користи за складирање и лансирање на смртоносните дронови „Шахед“, објави „Киев пост“.

Прецизни напади беа извршени од западно оружје во областа на окупираниот Донецк. Првиот бран на удари се случи во саботата наутро, кога моќни експлозии ја разнесоа внатрешноста на зградите, предизвикувајќи пожари и секундарни детонации во индустриска зона во близина на аеродромот во Донецк, покажаа снимки од социјалните медиуми и медиумските извештаи.

Украинската армија наведува дека во нападот биле користени американски балистички ракети ATACMS и британски крстосувачки ракети „Сторм Шедоу“. Снимките од беспилотни летала од вооружените сили на Украина покажуваат две моќни детонации и пожари во сервисни објекти во близина на аеродромот, за кои Украинците тврдат дека ги користат руските сили за лансирање беспилотни летала „Шахед“ од 2024 година.

Украинските медиуми и Американскиот институт за проучување на војната (ИСВ) потврдија дека ракетите со стандард на НАТО, кои беа испорачани во Украина во ограничени количини, успеале да ја пробијат руската воздушна одбрана и да погодат цели. Нема видливи обиди за дејствување од страна на руската одбрана во достапните снимки.

Во меѓувреме, руското Министерство за одбрана тврди дека соборило 132 украински беспилотни летала над неколку руски региони, вклучувајќи ги Казан, Самара, Волгоград и Саратов, во текот на ноќта на 6 и 7 март, но не спомена напади врз Донецк.

Во саботата наутро, во Донецк во близина на фабриката „Точмаш“, западно од аеродромот, беше пријавен втор бран моќни експлозии. Сведоците слушнале најмалку две гласни детонации, а од индустриската зона се издигал густ црн чад. Локалните власти потврдија голем пожар, но нема пријавени жртви.

Во неделата, следеше уште еден украински напад врз истиот комплекс, по што следеа дополнителни секундарни експлозии. Снимките покажуваат тешко оштетена трикатна индустриска зграда. Според украинските воени блогери, штетата веројатно е предизвикана од балистичка ракета „ФП-9 Фламинго“, произведена во земјата, која може да носи до 850 килограми експлозив.

Украинските сили за специјални операции објавија дека учествувале во операцијата уништувајќи три руски противвоздушни системи „Панцир-С1“ кои ги штителе пристапните рути на ракети кон Донецк и окупираниот Крим. Нападите, според нивните тврдења, исто така, погодиле руска поморска локација на Крим и уништиле патролен брод и објекти на аеродромот „Кировске“ кои биле користени за управување со тешки беспилотни летала „Орион“.

Нападите од 6 до 8 март, во кои биле користени американски ракети „АТАКМС“, британски крстосувачки ракети и украински ракети „Фламинго“, покрај повеќе од сто напади со беспилотни летала, се меѓу најсложените украински воздушни операции против руски цели во последните месеци.