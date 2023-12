Украинците уништија голем руски воен брод на Крим (Видео)

Украинските вооружени сили го нападнаа и уништија рускиот десантен брод „Новочеркаск“ во пристаништето Феодосија на Крим, изјави командантот на воздухопловните сили на земјата, генерал-полковник Николај Олешчук.

„Овој пат, предводникот на руската Црноморска флота, крстосувачот ‘Москва’, го следи големиот десантен брод ‘Новочеркаск’“, напиша Олешчук на својот канал на Телеграм. Тој не прецизираше како е извршен нападот, но им се заблагодари на пилотите на воздухопловните сили и на „сите вклучени“ за нивната „филигранска работа“.

„И флотата во Русија е сѐ помала и помала! Благодарност до пилотите на воздухопловните сили и сите вклучени за филигранската работа!“

Снимките кои кружат на неколку руски медиуми на Телеграм покажуваат силни експлозии и пожари над пристаништето.

Руското Министерство за одбрана подоцна потврди дека „Новочеркаск“ бил оштетен „за време на одбивање на напад на украинските вооружени сили кои користеле ракети наведувани од авиони“. Истовремено, рускиот воен оддел тврди дека за време на противвоздушната битка два украински авиони „Су-24“ кои лансирале ракети биле уништени од системи за противвоздушна одбрана.

Експлозии се случија во регионот Феодосија во окупираниот Крим околу 3 часот по полноќ. Ова го потврди и шефот на полуостровот назначен од Русија, Сергеј Аксенов. „Пристанишниот простор е опколен. Во овој момент детонацијата престана и пожарот е локализиран. Сите релевантни услуги се на лице место. Жителите на неколку куќи ќе бидат преселени“, рече Аксенов.

Тој подоцна појасни дека како резултат на ракетниот напад во пристаништето, едно лице загинало, а две се повредени. „Оштетени се шест згради, главно искршени прозорци. Транспортната инфраструктура работи нормално, нема ограничувања за превоз на патници“, рече Аксенов.

Според телеграмскиот канал „Кримски ветер“, „Новочеркаск“ можел да носи серија ирански беспилотни летала или друга муниција на Крим. Во исто време, тој превезуваше товар од Новоросијск, бидејќи не можеше да помине низ Босфорот во согласност со Конвенцијата од Монтре.

The landing ship "Novocherkassk" burned out in Crimea

The Russian Defense Ministry has admitted that their landing ship was "damaged." They write that it allegedly repelled a strike of the AFU's air guided missiles. And even shot down Ukrainian airplanes.

Meanwhile, Gauleiter… pic.twitter.com/diWTyMr3wT

