Украина уништи реморкер кој носел оружје и војска на Змискиот остров (видео)

Украинската морнарица го уништи рускиот реморкер „Василиј Бек“, кој доставуваше муниција, оружје и воен персонал на окупираниот Змиски остров. Украинската морнарица напиша за ова на својот Фејсбук.

На реморкерот бил инсталиран противвоздушен ракетен систем „Тор“, се вели во соопштението на украинската морнарица, но тоа не го спречило бродот да биде погоден.

Киев објави дека реморкерот бил погоден со две ракети „харпун“, со што Украина прв пат потврди дека погодила руско пловило со оружје од западно производство.

На Твитер и Телеграм е објавено видео на кое се вели дека рускиот реморкер е двапати погоден со проектили.

Better video, clearly shows the Russian tug being hit by two Ukrainian antiship cruise missiles https://t.co/spvmBlfFzK pic.twitter.com/wJni7UsgNy

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2022