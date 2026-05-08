14-те научници и колонија пингвини кои се борат за Украина

АРКИПЕЛАГО ВИЛХЕЛМ, Антарктик – Понекогаш, среде долг работен ден или додека заспива, Анжелика Ханчук го гледа својот телефон како оживува од известување што значи дека Киев е нападнат од руски ракети. Метеорологот е најдалеку што може да биде оддалечен од украинската престолнина и конфликтот што беснее во нејзината родна земја. Опкружен со остри глечери и високи врвови на Антарктичкиот Полуостров, со само колонија генту пингвини за соседи, Ханчук предводи група од 14 Украинци кои помагаат во воените напори на неочекуван начин: со одржување на нејзината антарктичка програма.

„Запирањето на базата дури и за една година, а потоа обидот за нејзино рестартирање е едноставно невозможно“, рече таа. „Да се ​​запре базата за една година би значело нејзино губење засекогаш.“

Одржувањето на постојано научно присуство во Истражувачката база Вернадски, нане-зелената структура сместена на оддалечен, карпест изданок оддалечен речиси 10.000 милји од Киев, може да изгледа како невообичаен приоритет за земја која се бори за своето постоење дома. Но, украинските власти го гледаат своето мало поларно упориште не само како научен потфат, туку и како клучен бедем во нивната борба за опстанок и против експанзионистичките планови на Русија.

Тоа е затоа што самото негово постоење ѝ обезбедува на Украина место на масата каде што големите светски сили управуваат со огромната бела копнена маса целосно со консензус – давајќи ѝ на опколената земја важен форум за да го привлече вниманието кон руската агресија во сите нејзини форми. Долгорочната поларна стратегија усвоена оваа година од Украина го прогласува своето присуство на Антарктикот за „платформа за заштита на националните интереси“.

„Системското присуство на Украина во регионите на Антарктикот, Арктикот и Светскиот Океан е од големо стратешко и геополитичко значење“, рече украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха при одобрувањето на стратегијата во февруари. „Таа обезбедува дополнителни инструменти за надворешна политика, ја зајакнува националната безбедност на Украина, ја подобрува позицијата на нашата земја на глобалната сцена и придонесува за спротивставување на агресивната политика на Русија во овие региони“.

На 11 мај, главните носители на одлуки во управувањето со континентот ќе се соберат во Хирошима, Јапонија, на годишниот состанок на Консултативниот договор за Антарктикот. Претставници на 29 нации ќе дебатираат за сè, од ограничувањата за риболов на крил во Јужниот Океан до иднината на антарктичкиот туризам до границите на потрагата по минерали на богатиот со ресурси континент.

Политиката на војната во Украина навлезе во работата на малку познатото управно тело. Линиите меѓу западните земји кои ја поддржуваат Украина од една страна и Русија од друга страна се заострија, а делегацијата на Соединетите Американски Држави под администрацијата на Доналд Трамп се повлече од својата претходна поддршка за Украина.

„Ако една држава не се придржува до основите на меѓународното право и Повелбата на ОН, нема причина да се очекува дека ќе се однесува поинаку според Антарктичкиот договор“, рече Евген Дики, директор на Националниот антарктички научен центар на Украина, чија канцеларија во Киев беше погодена од руска ракета во 2022 година. „Општо земено, се стремиме да ги потсетиме сите меѓународни форуми дека агресивната, геноцидна војна на Руската Федерација против Украина и Украинците е далеку од завршена.“

Ако управувањето со Антарктикот сè повеќе се чувствува како геополитика во минијатура, Украина го гледа како клучна основа за градење сојузи и стекнување влијание на начин на кој можеби нема да бидат слушнати на друго место. И сега постојат човечки влогови во сложената дипломатија што го управува претежно ненаселениот континент – вклучително и апсењето и притворањето на она што Украина го нарекува првиот антарктички политички затвореник.

Улогата на Украина на Антарктикот и правилата што го регулираат белиот континент имаат свои корени во натпреварот меѓу големите сили од Студената војна. 12-те земји чии научници биле активни таму, вклучувајќи ги САД и Советскиот Сојуз, се приклучија на Антарктичкиот договор во 1959 година за да ја исцртаат иднината на регионот. Според договорот потпишан во Вашингтон таа година, Антарктикот ќе „се користи само за мирни цели“ – воените активности беа изрично забранети – и нема да му припаѓа на никого. Немаше да бидат признати никакви претходни обиди за полагање право на специфични делови од територијата на континентот, оставајќи ги неговите 5,5 милиони квадратни милји покриени со мраз целосно да се регулираат со консензус.

Во децениите што следеа, рамката на договорот се прошири и вклучи поткомитети кои се занимаваа со прашања како што се заштитата на животната средина, научната соработка и логистиката на работењето на националните антарктички програми. И како што другите земји почнаа да испраќаат свои истражувачи на Антарктикот, групата нации со место на масата исто така се зголеми: Сега има 29 членови со „консултативен статус“, што значи можност да гласаат за какви било мерки што се ставаат пред групата, и вкупно 58 потписници на договорот.

„Тоа е брилијантен дипломатски потег, бидејќи ги балансираше сите овие различни интереси што постоеја кон крајот на 1950-тите и почетокот на 1960-тите во контекст на Студената војна“, рече Патрик Флам, виш истражувач во Институтот за мировни истражувања во Франкфурт, кој оваа година ќе биде дел од германската делегација во Хирошима. „Се покажа како доста адаптивен, и тоа е единствената причина зошто сè уште постои повеќе од 60 години подоцна, и сите сè уште се вклучени во него повеќе или помалку добронамерно.“

По распадот на Советскиот Сојуз во 1991 година, 12-те истражувачки станици што земјата ги изгради низ Антарктикот – вклучувајќи ја и една далеку во внатрешноста, Восток, која го држи рекордот за најстуденото место на земјата – се претпоставуваше дека припаѓаат на Русија. Украинските научници се најдоа замрзнати.

„Имаме доста искусни украински поларни специјалисти кои немаа место за работа бидејќи повеќе немаше антарктичка станица“, рече Олена Марушевска, портпаролка на украинската антарктичка програма.

Тоа беше поволно време за земја која сакаше да воспостави своја антарктичка база. Британското антарктичко истражување, кое некогаш управуваше со 19 истражувачки станици расфрлани низ целиот континент, сакаше да ја продаде својата Фарадејова станица на островот Галиндес, околу 750 милји јужно од Аргентина. Британците поставија еден главен услов за префрлање на објектот: оној кој ќе ја преземе контролата, да ги продолжи атмосферските истражувања што Фарадеј ги спроведуваше откако првпат се отвори во 1947 година, важна документација за климатските промени во еден од регионите со најбрзо затоплување во светот.

Во 1996 година, Украина го купи Фарадеј за симболична 1 фунта и ја преименува во Истражувачка база Вернадски, по украинскиот минералог кој беше прв претседател на Националната академија на науките на Украина. Осум години подоцна, Украина стана една од 17-те земји што добија консултативен статус откако првично беше потпишан Антарктичкиот договор.

Во годините потоа, Украина се дефинираше како заштитник на дивиот свет на Антарктикот, здружувајќи се со група претежно европски земји кои се залагаа за тоа нови делови од територијата да бидат прогласени за морски заштитени подрачја. Службениците отворија Инстаграм профил за програмата на Антарктикот, редовно објавувајќи за сè, од секојдневниот живот во Вернадски до дивиот свет на Антарктикот и историјата на програмата. Во 2010-тите, станицата почна да нуди тури до бродови кои носеа сè поголем број туристи на Антарктикот, носејќи дури 4.000 посетители годишно за да дознаат за активностите на Украина на Антарктикот.

И во 2021 година, Украина направи уште еден значаен чекор во своите антарктички капацитети кога купи поларен мразокршач што Обединетото Кралство се подготвуваше да го повлече. Бродот, преименуван во Ноосфера, штотуку го премина екваторот на своето прво патување до Вернадски кога Русија ја започна својата целосна инвазија во февруари 2022 година. Бродот требаше да се закотви во јужен Чиле за да ги собере научниците и помошниот персонал избрани за експедицискиот тим за таа година. Практично преку ноќ, аеродромите од кои планираа да заминат од Украина престанаа да работат и тие се брзаа да ги сфатат своите следни чекори.

Ханчук ги пакуваше куферите за летот за Чиле кога избувна војната. Родена во 1994 година, Ханчук порасна во Киев со книги и филмови за научна фантастика, но на крајот ги откри своите љубопитности одвлечени од космосот кон самата Земја. Студирала метеорологија, се вработила во Националниот центар за временска прогноза и го забележала далечниот пункт каде што Украина управувала со еден од најдолготрајните климатски рекорди на Антарктикот.Но, перспективата за една година работа меѓу климатските и атмосферските научници на Вернадски се чувствуваше поинаква во новата реалност на војната дома. Дали таа и колегите избрани за експедицијата таа година беа подготвени да заминат цела година на оддалечена локација со ограничени опции за транспорт дома – и без гаранции дека нивната земја сè уште ќе биде таму кога ќе се вратат следната година?

„Луѓето на станицата почнаа малку да се грижат“, рече Марушевска, портпаролка на програмата за Антарктик со седиште во Киев. „Знаете, војна е, можеби никој нема да нè земе. Можеби државата повеќе нема да постои.“

Ханчук и нејзините колеги решија да продолжат со својата експедиција, гледајќи ја вредноста на одржувањето на присуство преку целата година и потребата да им се помогне на колегите кои веќе поминале една година на станицата. Тие патуваа со автобус од Украина до Полска, каде што полската програма за Антарктик понуди да ги прими и да им позајми какви било залихи што не можеле да ги донесат со себе. Десет дена по руската инвазија, тие летаа од Варшава до Пунта Аренас во Чиле за да се сретнат со мразокршачот Ноосфера.

Како што бродот се приближувал кон крајот на патувањето од 500 милји низ немирните води на Дрејковиот премин, тие почнале да наидуваат на карпести ледени брегови осветлени тиркизно или азурно одоздола. Планините на Антарктичкиот Полуостров се појавиле напред, извишувајќи се над ѕид од леден мраз што се протегал до каде што можеле да видат. Откако Ханчук и нејзините 13 колеги – мешавина од метеоролози, геофизичари, биолози и помошен персонал – пристигнале во Вернадски, тие се навикнале на нови дневни рутини на истражување и одржување на станицата, обележани со магнети на бела табла со името на секој вработен и кодирани со слики од различни пингвини.

Оддалечени и изолирани во најдобрите времиња, оние во Вернадски се чувствувале подалеку од кога било за време на војна. (Најблиската населба е станицата Палмер во Соединетите Американски Држави, оддалечена речиси 40 милји.) Несигурната интернет-услуга на Антарктикот понекогаш ги оставаше отсечени од информации за тоа што се случува дома. Светот дозна за ужасите на Буча и Мариупол во реално време; информациите стигнуваа до Вернадски на парчиња.

Од самиот почеток, земјите сојузнички на Украина ја понудија својата помош. Кога започна војната и не беше јасно дали земјата ќе може да ги одржи патиштата за снабдување до Вернадски, претставниците од Британското антарктичко истражување понудија да донесат храна и гориво од нивната база во станицата Ротера, која е оддалечена неколку стотици милји. Полска го откажа својот долгогодишен договор со Русија за транспорт на полски научници до нивната база на Антарктикот и потпиша договор со Украина за нивно транспортирање на Ноосфера. Соединетите Американски Држави беа меѓу речиси две третини од консултативните членови на Антарктичкиот договор кои се согласија да учествуваат во неформална група „Пријатели на Украина“ на маргините на годишните состаноци на Антарктичкиот договор.

Украинските претставници ги повикаа колегите консултативни членови кои се состанаа во Берлин таа пролет да ги суспендираат правата на глас на Русија на идните состаноци и да ги запрат сите заеднички проекти на Антарктикот или контакти со Русија, велејќи дека ова се разумни одговори кога еден консултативен член напаѓа друг. Одговорот на руската делегација, во кој се оправдува војната како одговор на наводната украинска агресија, ги натера претставниците од 25 земји да ја напуштат седницата во знак на протест.

„Тоа е толку чудна ситуација каде што една консултативна страна во основа ја негира државноста на друга консултативна страна, а сепак треба да учествуваат како рамноправни“, рече Јелена Јермакова, постдокторски истражувач по политички науки на Универзитетот LIUSS во Рим, чија работа се фокусира на поларното управување.

Од инвазијата во 2022 година, 32 поларни научници и вработени, неформално познати како „воени пингвини“, се придружија на украинската армија за да се борат на фронтот; осуммина се сериозно повредени. На Јуриј Лишенко, дизел електричар кој веќе четири пати патувал во Вернадски и бил дел од експедицијата 2022-23, му бил ампутиран дел од ногата по повреда од експлозија на мина во 2024 година, но се вратил на Антарктикот по петти пат следната година со протеза.

Додека Украина ја слави својата 30-годишнина во Вернадски, програмата на Антарктикот се вклопува во незамислива нова воена нормала. Иако нејзиниот примарен фокус е истражувањето, експедицискиот тим пронајде индиректни начини за унапредување на приоритетите за национална безбедност на Украина, градејќи сојузи преку форма на научна мека моќ.

Мексиканските лидери избегнуваа отворено да заземаат страна во конфликтот меѓу Русија и Украина, а поранешниот претседател Андрес Мануел Лопез Обрадор одби да воведе санкции врз Русија и ја критикуваше американската воена помош за Украина. Но, во овој дел од светот, каде што Мексико нема сопствена база, таа е страствен партнер на Украина.

Според петгодишен договор за истражување, Украина ќе биде домаќин на мексикански научници во Вернадски бесплатно кога работат на проекти од заеднички интерес, како што се овогодишните геолошки и микробиолошки истражувања. Научници од Колумбија, која е исто така официјално неутрална во војната, работеа со украински научници на заедничко океанографско истражување на бродот „Носфера“ претходно оваа година.

Во годините по почетокот на војната, украинските научници сè повеќе се приклучуваат кон пошироки прекугранични истражувачки соработки за сè, од поларна инфраструктура до океански мраз и работат со сите од Европската Унија до Обединетото Кралство и Турција.

„Ако поминете многу време заедно, почнувате да разговарате за различни работи, вклучително и војна, и јасно е дека тие почнуваат подобро да нè разбираат“, рече Марушевска. „И од неутрална позиција, тие почнуваат да имаат поголема поддршка за нас.“

„Носфера“ не се врати во своето матично пристаниште Одеса откако замина во јануари 2022 година; помеѓу патувањата до Вернадски, се закотвува во Јужна Африка. Но, сепак стана корисен дипломатски инструмент за Украина, која им понуди на другите земји да го користат во област со сериозно ограничени опции за транспорт. Тоа исто така, ѝ овозможува на украинската влада, која е во недостиг на пари, дополнителен приход за поддршка на активностите на програмата кога другите земји им плаќаат за транспорт на бродот.

„Сакаме да бидеме партнер, а не само жртва“, рече Марушевска. „Навистина е важно за нас да покажеме дека сме во позиција да обезбедиме и поддршка.“

Оваа година, втората зима на Ханчук на Антарктикот, работите се и полесни и потешки отколку што беа во 2022 година. Интернетот на Вернадски сега е брз и сигурен благодарение на Starlink; членовите на експедицијата ја одржуваат главната апликација за воздушни напади на Украина активна на своите телефони за да знаат кога пријателите или семејството дома се во опасност.

Но, има работи што ги носат со себе што другите поларни истражувачи не ги носат. Кога Ханчук ќе го чуе пукањето и длабокиот татнеж од лавина или од пукањето на еден од масивните глечери на Антарктикот, таа не може а да не биде пренесена на звукот на ракетите што удираат над Киев.

„Вашиот мозок знае дека е лавина“, рече таа, „Но вашето тело реагира на друг звук“.

Деновите се сè уште релативно долги во Вернадски, но губат речиси 10 минути светлина секој ден. Наскоро, ќе биде искапен во речиси постојаната темнина што доаѓа со неговата локација веднаш надвор од Антарктичкиот круг. Надвор од вратата на станицата, десетици генту пингвини – познати по белата дамка околу секое око и светлата портокалова нијанса на нивните клунови – се движат низ ридовите по должината на брегот на Антарктикот, кој наскоро ќе биде покриен со метри снег и мраз. Туристичката сезона веќе заврши, а протокот на повремени бродови што минуваат е забавен на речиси нула. 14-те Украинци на Вернадски ќе бидат во голема мера сами додека морскиот мраз не почне повторно да се отвора во октомври и ноември, поминувајќи го слободното време во библиотеката на станицата или играјќи билијард во нејзиниот паб во британски стил, остаток од претходните сопственици. Напред, големиот сино-жолт патоказ покриен со стрелки до главните светски метрополи, други антарктички бази и украински градови – Киев, 15.168 километри; Харков, 15.375 километри; Лвов, 14.840 километри – е потсетник за тоа колку се далеку од дома.

За Ханчук, овие жртви се вредни – за континуитетот на научните истражувања што таа и тимот ги спроведуваат и за позицијата што ѝ ја даваат на Украина во управувањето со Антарктикот.

„Ни дава право да го имаме нашиот глас таму“, рече Ханчук. „Да се ​​биде на иста маса, тоа значи … дека нашето мислење е исто така важно.“

Теоретски, Антарктикот треба да биде место на науката одвоена од државното работење. Но, во реалноста, „одвојувањето на управувањето со Антарктикот од геополитиката е многу тешко“, рече Клаус Додс, професор по геополитика кој е специјализиран за управување со Антарктикот на Универзитетот Мидлсекс во Лондон. „Науката и геополитиката беа и се сојузници.“

Дури и пред руската инвазија на Украина во 2022 година, членките на Антарктичкиот договор сè повеќе се делеа на два различни табора: еден што ги вклучува земјите од ЕУ, Обединетото Кралство, Нов Зеланд, Австралија и други (и традиционално, САД) кои се залагаа за построги еколошки ограничувања на белиот континент, и друг, предводен од Русија и Кина, кој постојано ги блокира тие иницијативи. Во систем базиран на консензус, тоа во суштина значи дека во последниве години е постигнат мал напредок во сè, од воспоставување нова заштита за царските пингвини (кои официјално беа класифицирани како загрозени минатиот месец) до поставување ограничувања на антарктичкиот туризам.

Руското однесување на други места во светот ги охрабри критиките – предводени од Украина, но придружени од други – за нејзините активности и на Антарктикот. Иако руското истражување на нафта, гас и скапоцени метали по должината на брегот на Антарктикот беше јавна тајна со години, дури по целосната инвазија во 2022 година другите земји почнаа отворено да ги повикуваат за тоа. (Протоколот за животна средина на Антарктичкиот договор забранува сите форми на екстракција на ресурси барем до 2048 година.)

Во 2024 година, за да се одбележи двегодишнината од инвазијата и смртта на рускиот опозициски лидер Алексеј Навални, администрацијата на Бајден го санкционираше „Александар Карпински“, руски истражувачки брод што ѝ припаѓа на руската државна холдинг компанија Росгео, за „ангажирање во истражување на минерали“.

„Сосема е јасно дека она што го прави Руската Федерација е истражување, што е формално, барем, забрането – но никој не сакаше да се приближи до тоа со години и години“, рече Алан Хемингс, експерт за управување со Антарктикот на Универзитетот во Кентербери во Нов Зеланд и член на делегацијата со искуство на состаноците на Антарктичкиот договор. „Дури откако Русите беа на погрешната страна од историјата со нивната инвазија на Украина, западните земји се подготвени да кажат: „О, не, не треба да го прават ова.“

Сепак, откако Доналд Трамп се врати во Белата куќа, Соединетите Држави престанаа да учествуваат на сесиите на „Пријатели на Украина“ што некогаш ги свикуваа. На прашањето дали американската делегација ќе учествува оваа година, Стејт департментот одби директно да одговори, но ја критикуваше „политизацијата“ на состаноците на Антарктичкиот договор.

„Соединетите Американски Држави веруваат дека меѓународните организации треба да се фокусираат на своите основни мандати и техничка работа, ослободени од политизација – како што се обидите за вметнување прашања како војната меѓу Русија и Украина во состанокот на Антарктичкиот договор – што ја поткопува нивната ефикасност и соработката неопходна за справување со заедничките предизвици“, се вели во непотпишаното соопштение на одделот.

Војната дополнително ги зацврсти тие сојузи, создавајќи дополнителен застој и посложена атмосфера од некогашната колегијална средина. Кога делегациите се состанаа во Индија во 2024 година, Русија ја предложи Белорусија како кандидат за консултативен член; Украина и нејзините сојузници го блокираа барањето, наведувајќи ја улогата на земјата во поддршката на воените напори на Русија. Во меѓувреме, Канада исто така побара да се придружи, но Русија (и Кина) го блокираа нејзиното членство во знак на одмазда.

„Атмосферата навистина се промени, а за полошо… состанокот е ефикасно парализиран“, рече Дики, директор на украинската антарктичка програма и долгогодишен член на делегацијата на овие состаноци.

Со оглед на застојот, украинските претставници кои следната недела ќе одат во Хирошима се откажаа од надежта за конкретен напредок во политичките прашања. Наместо тоа, тие планираат да се фокусираат на тешката состојба на Леонид Пшеничнов, украински морски биолог кој беше уапсен во Крим, окупиран од Русија, минатата есен, додека се подготвуваше за годишниот состанок на Комитетот за заштита на морето на Антарктичкиот договор. Руските претставници го обвинија Пшеничнов, кој беше дел од украинската делегација во комитетот во последните две децении, за велепредавство поради поткопување на руските операции за риболов на крил во Јужниот Океан со неговото залагање за повеќе заштитени морски подрачја.

Украинската Антарктичка програма знае дека 70-годишниот Пшеничнов сè уште е задржан во Крим, но не знае кога ќе биде осуден или што следи. Тој е формално регистриран кај украинските владини агенции кои водат евиденција за воените затвореници и политичките затвореници. Украинските власти не очекуваат голем напредок во случајот на Пшеничнов, но повикувањето на Русија да ја спречи земјата да ги унапреди своите цели е еднакво на сопствена победа.

„Доколку не бевме таму, тие ќе имаа повеќе можности да ја промовираат својата агенда“, рече Марушевска. „Веќе би се чувствувало како да победиле“. (Политико)