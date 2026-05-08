Кина бара отворање на Ормускиот теснец по нападот врз нивен танкер

Танкер за нафта во кинеска сопственост беше нападнат во близина на Ормускиот теснец во понеделник, што е прв регистриран напад врз кинески брод откако започна конфликтот меѓу Иран и Ирак кон крајот на февруари. Ескалацијата на тензиите го доведе сообраќајот низ клучниот воден пат, кој носи една петтина од светските резерви на нафта и гас, до речиси целосен застој, објавија кинеските медиуми.

Според извори од поморската безбедност, се верува дека оштетениот брод е танкерот за хемикалии и нафта JV Innovation, кој плови под знамето на Маршалските Острови. Инцидентот се случил во Заливот, покрај брегот на Обединетите Арапски Емирати и во близина на пристаништето Мина Сакр. Според извештаите на медиумите, избувнал пожар на бродот, кој бил означен како „СОПСТВЕНИК И ЕКИПАЖ НА КИНА“.

May 7, 2026

Кинеското Министерство за надворешни работи денес го потврди нападот и изрази длабока загриженост. „На бродот има кинески државјани, но нема извештаи за жртви меѓу екипажот“, соопшти министерството.

Стотици бродови и околу 20.000 морнари се блокирани во Заливот поради конфликтот меѓу САД и Иран. Сообраќајот во Ормускиот теснец е парализиран по серијата напади врз бродови оваа недела.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во понеделник објави започнување на операција за помош на блокираните бродови, но планот беше суспендиран само еден ден подоцна. Суспензијата дојде откако Иран одговори со лансирање беспилотни летала и ракети кон неколку бродови и кон соседните земји, особено Обединетите Арапски Емирати.

Во услови на криза, кинескиот министер за надворешни работи, Ванг Ји, се сретна во Пекинг со својот ирански колега, Абас Арагчи. Главната тема на дискусија беше повторното отворање на теснецот, се вели во соопштението на кинеското министерство. Кина останува клучен купувач на иранска нафта, која е под блокада на САД во Оманскиот Залив.

Во исто време, според неименувани извори и службеници, САД и Иран наводно се приближуваат кон ограничен, привремен договор за прекин на огнот. Таквиот договор би ги запрел непријателствата, но би ги оставил најспорните прашања меѓу двете земји нерешени.