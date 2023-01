Украина објави дека презела противнапад во Соледар (Видео)

Украинските сили во четвртокот објавија дека извршуваат контранапади во Соледар, источниот град кој е предмет на интензивни руски бомбардирања и напади.

„По неколкудневно повлекување, дури и постигнавме одреден напредок“, објави украинската 46. воздухопловна бригада на Телеграм, како што пренесе Си-Ен-Ен. „Железничката станица е наша. Рудникот е наш. Чекаме поддршка. Соледар е Украина“.

Кремљ се обидува да го опколи блискиот Бахмут, користејќи платеници од групата „Вагнер“ и редовни воени сили во борбите, рече Хана Малјар, заменик-министер за одбрана на Украина, на Телеграм.

„Нашите војници храбро ги држат своите позиции и му нанесуваат бројни загуби на непријателот“, рече таа.

Medical evacuation in #Soledar under the enemy fire. pic.twitter.com/8DV13aHrpB

— NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2023