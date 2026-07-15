Уапсен Александар Лазаров, кој избега од Полициската станица во Кочани

15/07/2026 09:53

Полициски службеници од СВР Скопје – Одделение за потраги, вчера го привеле 41-годишниот Александар Лазаров од Кочани, по претходно добиени оперативни информации.

За Лазаров, како што соопшти МВР, беше распишана централна и меѓународна потерница по барање на Основниот суд во Кочани за сторено кривично дело по член 215 став 1 од Кривичниот законик

Лазаров претходно беше во бегство, откако избега од Полициската станица во Кочани.

По приведувањето, Лазаров е спроведен во Полициската станица Кисела Вода за понатамошна постапка.

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