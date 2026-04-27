Тужба од 134 милијарди долари би можела да ја одреди иднината на вештачката интелигенција

Окланд– Во Соединетите Американски Држави, денес започнува судењето за решавање на спорот вреден 134 милијарди долари помеѓу технолошките милијардери Илон Маск и Сем Алтман, а се очекува пресудата значително да влијае на иднината на индустријата за вештачка интелигенција и компанијата Open AI.

Целиот ден пред судот во Окланд, Калифорнија, е резервиран за избор на порота, утре се очекуваат воведни зборови, а на списокот на сведоци, покрај двајцата соперници, се наоѓа и извршниот директор на Microsoft, Сатја Надел.

Маск и сегашниот извршен директор на Open AI, Сем Алтман, беа меѓу основачите на Open AI во 2015 година, но се разидоа околу насоката на развој на компанијата.

Спорот се фокусира на тврдењата на најбогатиот човек во светот, Илон Маск, дека Open AI и нејзините лидери, вклучувајќи го и Грег Брокман, го прекршиле првичниот договор дека организацијата ќе остане непрофитна, објавува CNN.

Во меѓувреме, компанијата развила профитна гранка и достигнала проценета вредност од повеќе од 850 милијарди долари.

Раководството на компанијата Open AI ги отфрла обвинувањата, ги нарекува неосновани и ја смета за кампања чија цел е да се забави конкуренцијата за проектите на Маск за вештачка интелигенција.

Open AI размислува за почетна јавна понуда (IPO) подоцна оваа година и ги предупредува инвеститорите дека правен спор би можел да претставува деловен ризик.