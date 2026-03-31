Туристите масовно откажуваат резервации на Кипар за Велигден, хотелите остануваат празни

Туристичкиот сектор на Кипар се соочува со остар пад на побарувачката по избувнувањето на конфликтот на Блискиот Исток, при што резервациите на хотели паднаа за околу 40 проценти, додека многу туристи почнаа да ги откажуваат планираните патувања.

Според Дејли Меил, инаку популарните дестинации како Лимасол и Протарас, кои редовно се преполни за време на велигденските празници, се значително попразни оваа година, а отсуството на гости е видливо на плажите и во градските центри.

Ненадејни откажувања по почетокот на конфликтот

Соединетите Американски Држави и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, во време кога кипарскиот туризам штотуку почнуваше да се опоравува од зимскиот период. Дополнителен удар дојде на 2 март, кога дрон удри во британска поморска база на островот, што предизвика бран откажувања.

Податоците од американската компанија AirDNA покажуваат дека дневните стапки на откажувања за краткорочни изнајмувања скокнаа од околу 15 проценти пред конфликтот на дури 100 проценти веднаш по почетокот на кризата. Иако бројките подоцна се стабилизираа донекаде, тие сепак беа високи кон средината на март, на околу 45 проценти.

Побарувачката и цените паѓаат

Кипарската хотелска асоцијација известува за пад на резервациите од речиси 40 проценти во март, а сличен тренд се очекува и во април. Туристичките компании потврдуваат дека интересот за одмори на островот нагло ослабнал.

Хотелите „Мускита“ објавија голем број откажувања за пролетните месеци и значителен пад на резервациите за остатокот од годината. Синџирот хотели „Танос Хотели енд Ризортс“ исто така бележи сличен тренд.

Според „Лајтхаус Интелиџенс“, цените за сместување во април и мај се намалија за околу 12 проценти во споредба со периодот пред да избувне конфликтот.

Туристите избираат „побезбедни“ дестинации

Негативниот тренд не е ограничен само на Кипар. Грција и Турција исто така реагираат со намалување на цените за да привлечат гости.

Во исто време, туристичката побарувачка се префрла кон дестинации кои се сметаат за побезбедни. Тука спаѓаат Малта, Хрватска и Италија, но и пооддалечени локации како што се Карибите – вклучувајќи ја Доминиканската Република, Јамајка, Барбадос и Бахамите.