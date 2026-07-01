Турција стана втора европска сила во однос на хидроенергетскиот капацитет

01/07/2026 10:18

Според податоците на Меѓународното здружение за хидроенергија (IHA), минатата година Турција беше позиционирана како втора европска земја во однос на инсталираните капацитети за производство на електрична енергија од хидроенергија. Норвешка е на првото место.

Капацитетите на Турција достигнаа речиси 23.294 мегавати (MW), со што оваа земја ги надмина големите европски економии во овој поглед, вклучувајќи ги Франција, Шпанија и Италија.

На глобално ниво, таа се рангираше на деветтото место, зад Кина, Бразил, Соединетите Американски Држави, Канада, Индија, Русија, Јапонија и Норвешка.

Користењето на обновливи извори на енергија е дел од пошироките напори на Турција за диверзификација на снабдувањето со електрична енергија, намалување на зависноста од увоз и зајакнување на долгорочната енергетска безбедност.

Вкупниот турски капацитет за производство на електрична енергија надминува 125.000 MW, од кои 63 проценти се од обновливи извори на енергија, пишува весникот „Дејли Сабах“.

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