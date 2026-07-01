Турција стана втора европска сила во однос на хидроенергетскиот капацитет
Според податоците на Меѓународното здружение за хидроенергија (IHA), минатата година Турција беше позиционирана како втора европска земја во однос на инсталираните капацитети за производство на електрична енергија од хидроенергија. Норвешка е на првото место.
Капацитетите на Турција достигнаа речиси 23.294 мегавати (MW), со што оваа земја ги надмина големите европски економии во овој поглед, вклучувајќи ги Франција, Шпанија и Италија.
На глобално ниво, таа се рангираше на деветтото место, зад Кина, Бразил, Соединетите Американски Држави, Канада, Индија, Русија, Јапонија и Норвешка.
Користењето на обновливи извори на енергија е дел од пошироките напори на Турција за диверзификација на снабдувањето со електрична енергија, намалување на зависноста од увоз и зајакнување на долгорочната енергетска безбедност.
Вкупниот турски капацитет за производство на електрична енергија надминува 125.000 MW, од кои 63 проценти се од обновливи извори на енергија, пишува весникот „Дејли Сабах“.