Трошоците за авионско гориво во САД се зголемија за 1,8 милијарди долари

Големите патнички авиокомпании потрошија малку повеќе од пет милијарди долари за гориво за авиони во март, што е за 1,8 милијарди долари или 56 проценти повеќе отколку во февруари, објави Министерството за транспорт.

Цената по галон гориво во март изнесуваше 3,13 долари, што е зголемување од 74 центи или 31 процент во споредба со февруари. Потрошувачката на гориво се зголеми за 20 проценти во март, додаде министерството.

Од почетокот на американско-израелската војна со Иран, прекините во сообраќајот низ Ормускиот теснец ги потресоа глобалните пазари на нафта. Скокот на цените на горивото за авиони создаде најголема криза во авиоиндустријата од пандемијата Ковид-19. Авиокомпаниите потрошија 3,88 милијарди долари за гориво во март 2025 година, што е многу помалку од 5,06 милијарди долари во март оваа година.

Големите американски превозници ги зголемија цените на билетите и надоместоците за багаж, ги намалија некои рути и ги намалија трошоците на други летови. Горивото сочинува до една четвртина од оперативните трошоци на авиокомпаниите.

Нискобуџетната авиокомпанија „Спирит ерлајнс“, која се затвори во саботата, оваа недела соопшти дека потрошила дополнителни 100 милиони долари за гориво во март и април. Како причина за неуспехот на нејзиниот план за реструктуирање и затворањето на своите операции, таа ги наведе зголемените цени на горивата.

„Секоја авиокомпанија страда од високи цени на горивата. Наша работа е да изградиме бизнис кој е отпорен“, изјави минатата недела извршниот директор на „Саутвест ерлајнс“, Боб Џордан.

Нискобуџетните превозници минатиот месец побараа 2,5 милијарди долари владина помош за справување со зголемените трошоци за гориво, но министерот за транспорт Шон Дафи рече дека не смета дека тоа е „неопходно во овој момент“.